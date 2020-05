BOA's voeren actie omdat ze middelen willen hebben om zichzelf te verdedigen

Vorige week gebeurde dat nog in IJmuiden, waar een boa naar het ziekenhuis moest nadat hij werd mishandeld door jongeren die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Het probleem speelt ook in Fryslân, dat BOA's worden gehinderd bij het uitoefenen van hun functie.

"We zien dat het aantal geweldsincidenten in deze tijd van corona wel is toegenomen. Voorheen werden BOA's ook al bespuugd, nu komt er hoesten bij, maar met dat besmettingsgevaar is er de kans dat je besmet raakt met corona. Het bespugen gebeurt nu vaker", zegt Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP.

Afhankelijk van de gemeente heeft een ambtenaar een aantal voorwerpen bij zich. "Bij de uitrusting kan zitten een steekwerend vest, handboeien, soms een bodycam, of pepperspray en wapenstok. Dat is ook afhankelijk van de taak die ze hebben. We zien in deze tijd dat ze op de noodverordening moeten handhaven en met name groepen in de leeftijd tussen 14 en 30 zijn recalcitrant, opstandig en een kort lontje. Er zijn helaas na IJmuiden meerdere incidenten geweest. Het houdt niet op."

Actie

Met de actie willen ze een noodsignaal aan de minister geven, dat ze middelen als pepperspray en een wapenstok nodig vinden om hun werk goed te kunnen doen. Gerrits: "Bij de actie laten we om 12.00 uur een statement voorlezen, het liefst door de burgemeester. We moeten met elkaar een vuist maken, dat is ook het logo, en de BOA's eromheen staan op gepaste afstand en met de rechterhand maken ze een vuist op hun hart."

Na 1 juni worden er publieksvriendelijke acties voorbereid. "Dan gaan we meer toezicht houden en niet handhaven. Het leven van een BOA is geen boete van een aantal euro's waard."