Fries om utens Ralph Bonnema: "Fransen gaan op cursus om het fietsen te leren"

"Het is heel druk", zegt Ralph Bonnema. Hij heeft een werkplaats waar hij fietsen repareert. Hoewel Frankrijk niet een echt fietsland is, fietsen in de grote steden als Parijs wel veel mensen. "Met de lockdown zijn mensen bang om met de metro, trein of tram te gaan en ook de regering zegt: pak de fiets." Hij merkt dat meer mensen nu fietsen. "Normaal zijn we twee weken volgeboekt met reparaties, maar nu zijn we acht weken vol gepland. Ik heb iet meer monteurs, een goede monteur is hier lastig te vinden."

De regering geeft elke fietseigenaar bovendien 50 euro om de fiets op orde te krijgen en zo het fietsen te stimuleren. "De helft van een grote straat in Parijs is dicht voor auto's en dat is nu een fietspad. Ook in de buitenwijken zijn eerdere busbanen nu een fietspad."

Dat gooit soms frappante taferelen op. "Zie je volwassenen die niet kunnen fietsen. Er zijn ook cursussen om het fietsen te leren. Dat is ook wel nodig, sommigen denken dat de auto's wel stoppen voor de fiets. Het is niet zoals in Nederland, dat je een omaatje van tachtig op de fiets zet die zo wegfietst." Het wordt dus drukker op de fietspaden. "Zie je zo nu en dan files op de fietspaden, dat zijn we niet gewend."

Het fietsen en de fietspaden zijn zelfs onderwerp bij de komende verkiezingen. "Alle kandidaten hebben het erover."