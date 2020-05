De cultuursector komt in actie: "We willen laten zien dat onze maatschappij dood is zonder cultuur"

Jan Kuiper uit Leeuwarden is één van de initiatiefnemers om deze landelijke actie te starten. "Er zijn zo veel mensen in de kunst- en cultuursector zonder perspectief. Je weet niet hoe het verder gaat. We vonden dat het tijd was om een signaal af te geven dat er zo veel mensen zijn die in de problemen zitten, die we niet zien. Denk aan mensen die evenementen organiseren, posters maken, achter de schermen werken."

De insteek van de actie is heel positief, stelt Kuiper. Maar toch is de boodschap heel serieus. "We willen zeven dagen lang 24/7 cultuur zichzelf laten presenteren. We willen de schoonheid laten zien: dit is wat wij doen. Het idee daar achter is om de minister van cultuur te laten zien dat onze maatschappij dood is zonder cultuur."