Ook scholengemeenschap Singelland past overgangsnormen voor leerlingen aan

Bijna vier op de tien middelbare scholen kiezen ervoor om leerlingen niet te laten zitten dit jaar. Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant, die 149 scholen heeft gevraagd of ze het blijven zitten dit jaar afschaffen. Normaal geven rapportcijfers aanleiding tot een besluit om een leerling een jaar over te laten toen. Nu leerlingen al weken geen officiële cijfers meer krijgen, gebruiken scholen andere manieren om te kijken of een leerling wel of niet overgaat naar het volgende jaar. In deze coronatijd krijgen meer leerlingen het voordeel van de twijfel.

Niet normaal

Ook op het Drachtster Lyceum worden de overgangsnormen aangepast. "Het zou gek zijn om vast te houden aan de gangbare normen als de situatie niet normaal is", zegt Audrie Nieborg, rector op it Drachter Lyceum. "We hebben besloten om de overgangsnormen aan de kant te zetten en te kijken naar het belang van de leerlingen. We willen maatwerk leveren. Het hangt af per locatie hoe we dat aanpakken, maar we willen in overleg gaan met leerlingen en ouders om te bekijken wat de wensen zijn. Uiteindelijk beslist de overgangscommissie of een leerlingen overgaat of niet."

Geen grote achterstanden

Vandaar dat het scholengemeenschap Singelland het beleid hanteert dat alle leerlingen in principe overgaan. Nieborg: "'Iedereen gaat over tenzij...' Zo hebben we het geformuleerd. Per leerling hangt af wat die tenzij is, bijvoorbeeld grote achterstanden. Maar volgens mij valt het heel erg mee met de achterstanden. De behoefte om weer naar school te gaan, is er vooral om weer contact met elkaar te hebben, niet om achterstanden in te halen."