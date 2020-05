Pontje Vegelinsoord heeft het druk: "In de 15 jaar dat we varen, hebben we niet vaak zo veel mensen gehad"

De pont die vaart tussen Akkrum en Vegelinsoord kent een lange historie. Het pontje stamt uit de 17e eeuw. Toen was het vooral voor mensen die voor hun werk naar de andere kant van het water moesten. Tot de jaren zeventig was het pontje de snelste verbinding met de andere kant. In 1972 was hij aan vervanging toe, maar bleek dat niet rendabel. Toen is het pontje uit de vaart genomen. Maar sinds 15 jaar is hij weer in de vaart, tegenwoordig vooral bedoeld voor toeristen.

Schipper Froukje van Keimpema heeft met mooi weer druk met het heen en weer varen van fietsers en wandelaars. Daar kwam door het coronavirus echter plotseling verandering in. Het pontje moest aan de wal blijven. "Je wilt niet weten hoeveel mensen hier op ons erf hebben gestaan met de vraag waarom we niet varen. We hebben de ruimte en kunnen anderhalve meter afstand houden, maar toch mocht het niet."

Sinds vorige week woensdag is het pontje weer in bedrijf. Lange wachtrijen zijn er niet geweest. "Wij zijn vliegensvlug", lacht Froukje. "Omdat we zo snel heen en weer zijn, hebben we ook geen wachttijden. Maar waar ik voorheen slechts een keer heen en weer hoefde, moet ik nu twee keer varen. We hebben dus meer werk."