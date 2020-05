Fietsenfabrikant Accell Group: "Het coronavirus heeft de fiets wereldwijd op de agenda gezet."

Fietsenfabrikant Accell Group in Heerenveen is druk met de aanvragen van fietsenwinkels. Anbeek: "De verkoopcijfers trekken enorm aan. In alle landen is een enorme vraag, niet alleen in Nederland. Ook de verwachting dat mensen in eigen land de vakantie moeten doorbrengen, helpt hierbij. Toch verwachten we een lagere omzet dit jaar, omdat we de afgelopen maanden de productie flink moesten afschalen."

Afschalen van de productie

Het grootste probleem is de aanvoer van frames uit China, die in Heerenveen worden gebruikt. Anbeek: "We hebben al sinds het Chinese nieuwjaar problemen met de aanvoer van frames. Toen ging China op slot, waarmee de toevoer van frames stokte. Daarom zijn we afgeschaald in productiecapaciteit. Het goede nieuws is dat we inmiddels weer op 60 procent van de productiecapaciteit zitten. Maar ik verwacht niet dat we voor het nieuwe jaar weer op 100 procent zitten."

Nieuwe bakfiets

Het afschalen van de productie betekent ook dat de Accell Group afscheid moest nemen van een aantal flexibele medewerkers. Toch kunnen een aantal van hun weer aan de slag in de fabriek. "We starten deze week ook met de productie van een nieuwe bakfiets", vertelt de topman. "We verwachten dat de bakfietsenproductie weer werk biedt voor twintig tot dertig mensen."

Voorbereiden op de toekomst

Anbeek ziet de toekomst dan ook positief in. "Tegelijkertijd houden we er wel rekening mee dat het virus in het najaar terug kan komen. Qua voorraden moeten we ons daar goed op voorbereiden door te zorgen dat we dan de benodigde onderdelen hebben, zodat we door kunnen met de productie."