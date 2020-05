LIVEBLOG: Meeste verpleeghuizen nog niet klaar voor bezoek

Bijna vier op de tien middelbare scholen kiezen ervoor om leerlingen niet te laten zitten dit jaar. Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant, die 149 scholen heeft gevraagd of ze het blijven zitten dit jaar afschaffen. Normaal geven rapportcijfers aanleiding tot een besluit om een leerling een jaar over te laten toen. Nu leerlingen al weken geen officiële cijfers meer krijgen, gebruiken scholen andere manieren om te kijken of een leerling wel of niet overgaat naar het volgende jaar. In deze coronatijd krijgen meer leerlingen het voordeel van de twijfel.