LIVEBLOG: Eén nieuw sterfgeval, twee nieuwe besmettingen

Nederlandse ziekenhuizen hebben in de afgelopen weken twintig kinderen behandeld voor een zeldzame ontstekingsziekte. Zij hadden verschijnselen van de ziekte van Kawasaki. Bij elf kinderen bleek dat ze ook antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed hadden, wat betekent dat zij de ziekte hebben gehad. Of de ontstekingen veroorzaakt zijn door het coronavirus, is volgens Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde moeilijk vast te stellen. "Maar als twintig kinderen een Kawasaki-achtig ziektebeeld hebben, van wie meer dan de helft corona-antistoffen heeft, nemen we aan dat er wel een relatie is. Niet zo veel kinderen zijn besmet geraakt met corona. Maar wat die relatie precies is, weten we niet, daar wordt veel onderzoek naar gedaan."

Volgens Illy hebben sommige kinderen met de ziekte van Kawasaki op de ic gelegen. Zij zijn intussen weer beter en hebben de ic verlaten. Vier patiënten waren jonger dan vijf jaar, de anderen waren tussen de vijf en achttien jaar oud.