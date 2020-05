Coronanieuws van 25 mei: Eén nieuw sterfgeval, twee nieuwe besmettingen

Vrijwel alle inwoners van het asielzoekerscentrum in Sneek zijn weer terug. Ze waren de afgelopen twee weken in quarantaine in een kazerne in Zoutkamp na een uitbraak van het coronavirus, maar daar was maar tot deze maandag plek voor ze.

In totaal waren 60 mensen overgeplaatst naar de tijdelijke plek om zo verdere verspreiding te voorkomen. Op zes na zijn ze nu allemaal terug. Drie komen in een later stadium weer naar Sneek. Bij hen is de besmetting korter dan twee weken geleden. Zij zullen dus nog even ergens anders naar toe moeten, dat gebeurt op verschillende opvanglocaties in Nederland.