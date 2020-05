Drachtster (26) aangehouden voor inbraak in boothuis Jirnsum

De politie kreeg 's ochtends vroeg een melding van de inbraak. Op dat moment was de inbreker nog in het boothuis. De locatie werd bewaakt en toen een auto van het terrein wilde rijden, hield de politie de bestuurder tegen. De politie vond ook spullen dat van de boten in het boothuis afkomstig was.

De Drachtster verdachte zit vast en het onderzoek loopt nog.