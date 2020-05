Fietsen zijn niet aan te slepen; wel verschil tussen stad en platteland

"De fietsen zijn niet aan te slepen", zegt Sierd Zandberg van Joop Zandberg Rijwielen uit Grou. "Het is ontzettend aanpoten voor ons, maar dat is een luxeprobleem. In het voorjaar is het altijd al iets drukker, want mensen willen in deze tijd van het jaar graag fietsen. En nu zitten veel mensen ook nog eens thuis vanwege de coronaperikelen."

Dat is ook de verklaring van Martin de Raadt, van Fietsspecialist Meindert in Leeuwarden. "Mensen willen toch bewegen en naar buiten. Voetbal, tennis en hockey: het ligt allemaal stil. Dus dan zoeken mensen hun uitvlucht in het fietsen. Dat zie je op de weg ook, het is drukker."

Verschil tussen stad en platteland

Bij De Raadt worden nog steeds meer gewone fietsen verkocht dan elektrische. Volgens hem is dat buiten de stad anders. "Op het platteland gaan de elektrische fietsen juist harder. Dat komt ook doordat daar forenzen zitten." Zandberg: "En als het steeds zo hard waait, dan is zo'n elektrische fiets ook wel fijn. Zeven op de tien fietsen die we verkopen zijn elektrische fietsen."

Niet alleen positief

Toch is het niet alleen maar positief. "Normaal gesproken verhuren we ook fietsen aan groepen, die hier bijvoorbeeld in de jeugdherberg zaten", zegt Zandberg. "Dat wordt nu allemaal afgezegd, dus dat lopen we mis."

En met de levering loopt het ook niet altijd eenvoudig. De Raadt: "De racefietsen raken nu bijvoorbeeld uitverkocht bij de fabrikanten, dus er komen leveringsproblemen. De frames komen allemaal uit Taiwan en China. Daar ligt alles stil, dus dan loopt het vast. We moeten nu soms 'nee' verkopen, omdat het er gewoon niet is."