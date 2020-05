Politie houdt twee inbrekers aan en neemt drugs in beslag

Bij die achtervolging gooide een van de verdachten een portemonnee weg, waar ongeveer honderd bolletjes drugs in zaten. Op het politiebureau bleek dat de 20-jarige verdachte ook zeventig bolletjes bij zich had. Die zijn in beslag genomen.

Op de plek waar ze probeerden in te breken, vond de politie gereedschap en een scooter met een valse kentekenplaat. De politie onderzoekt de herkomst van de scooter nog.

Meer inbraken

Er waren dit weekend meer inbraken in Leeuwarden. Bij een inbraak in een restaurant aan de Canadezenlaan werd een kluis en een kassalade buitgemaakt. In dezelfde straat werd ook bij een pizzeria ingebroken. Daar werd niets gestolen, omdat de inbrekers op heterdaad werden betrapt. Ze gingen ervan door en zijn nog niet opgepakt.

Ook aan de Douwe Kalmaleane is ingebroken. Uit een huis zijn sieraden, horloges en munten meegenomen. Ook voor die inbraak is nog niemand aangehouden.