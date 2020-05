Provincie moet inzet van boa's in natuurgebieden betalen, vindt de SP

De provincie moet betalen voor handhaving in de natuurgebieden. Dat vindt de fractie van de SP in Provinciale Staten. Organisaties als Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten hebben niet genoeg personeel om het toezicht uit te voeren. En geld om boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) in te zetten, is er evenmin, schrijft de LC.