Eigenares kringloopwinkel mijnTafel Sneek houdt definitief op

Van Steen wilde uit het centrum vandaan omdat de huur er te hoog was en de ruimte aan de Geeuwkade eigenlijk te klein werd. Daarom wilde ze naar de Oppenhuizerweg, maar de gemeenteraad besloot dat zij daar niet heen mag omdat er geen detailhandelbestemming op ligt. Ze hoopte er aanvankelijk nog uit te komen maar moest in maart uit het pand, onder dreiging van een dwangsom. Van Steen was teleurgesteld in de handelswijze van de gemeente.

Intussen heeft Van Steen de pensioenleeftijd en met dat in het achterhoofd heeft ze de knoop doorgehakt. "Toch gaat het me aan 't hart. Vele reacties vanuit Sneek en omstreken melden me dat ze mijnTafel missen. Het is ongelooflijk mooi om te vernemen dat zoveel mensen nauw betrokken zijn bij mijnTafel," schrijft Van Steen op haar website.

Beschikbaar voor overname

Toch hoeft het niet helemaal het einde te betekenen voor mijnTafel. Want Van Steen laat weten dat als er een ondernemer is die de boel wil overnemen, zij daar wel bij wil helpen om het op te zetten. "Alle tafels, vitrines, hangertjes en overige spullen hebben we nu klaarstaan in opslag en kunnen worden overgenomen," laat ze weten.