Duizend kliko's in brand in Gorredijk

De brand op het opslagterrein aan de Tolhuislaan werd meteen opgeschaald naar 'zeer grote brand' en grip1. Het vuur was vanaf de snelweg te zien. De brandweer was bang dat de brand zou overslaan naar een technische groothandel naast het terrein, maar dat kon worden voorkomen. Wel trok er veel rook over drie huizen heen en daarom is een NL-alert afgegeven. Na twee uur had de brandweer het vuur onder controle. De bewoners konden toen weer naar huis.