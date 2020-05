Harde wind zorgt voor problemen; bootjes gezonken en omgeslagen

Het lukte het zestal van het gezonken bootje om op het droge te geraken. Ze liepen naar een boerderij in de buurt en belden de hulpdiensten. Ze hielden er naast een nat pak geen verwondingen aan over. De boot is met een kraan uit het water getakeld.

Op het Tjeukemeer, in de buurt van Echten, sloeg een zeilbootje met twee opvarenden om. Het tweetal is door de brandweer uit het water gehaald. Ze hadden bijna een uur in het water gelegen, maar omdat ze een wetsuit droegen, raakten ze niet ernstig onderkoeld.

Ook op het Heegermeer sloegen twee zeilbootjes om. De opvarenden zijn er zonder verwondingen vanaf gekomen.

Op het IJsselmeer bij Workum is zaterdag een kitesurfer gewond geraakt. Of dat ook door de harde wind kwam, is niet bekend.