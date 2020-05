Elske DeWall gaat weer optreden: "Ineens kwam het stil te staan"

"Ik mis het heel erg", zegt DeWall. "Er zijn veel artiesten en bandleden die die keer per week op pad gaan, en ineens komt dat stil te staan. Je gaat eigenlijk van honderd naar nul."

DeWall heeft nog wel via een livestream opgetreden, maar dat was heel anders, vertelt ze. "Dan zit ik thuis en dan denk ik: wat ben ik aan het doen? Dan zit ik tegen mijn computer te praten. Het is ook heel anders, want ik maak ook veel meer fouten dan anders. Op een podium gebeurt je dat niet. Het is heel vreemd."

Intiem optreden

Het concert in Amsterdam is heel intiem. "Ik doe het met mijn gitarist Peter Krako en mijn zus Femke. Er kunnen dertig mensen in, dan geven we een concert van een uur dat ook gelivestreamd wordt."

Op 29 juni geeft DeWall ook zo'n concert in Lewinski in Sneek.