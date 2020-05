Ondernemer Nils Ester heeft het wel druk in coronatijd: "Sinterklaas en de kerstdagen zijn er niks bij"

Zo nu en dan moet Ester ook wel eens 'nee' verkopen. "Sommige bouwpakketten komen uit Italië, dat levert dan problemen met de levering op. Omdat daar het coronavirus zo zwaar is." En ook al gaat het financieel hartstikke goed, toch hoopt Ester dat de lockdown snel weer over is. "Het is wel hartstikke mooi in deze slechte tijd. Voor de meeste ondernemers is het niet leuk, dat gaat me wel aan. Ik hoop dat we snel naar het oude normaal kunnen."