Europese Dag van het Nationaal Park: online in plaats van natuurexcursie

Toen het eerste Europese nationale park in 1909 ontstond in Zweden, waren er nog geen online activiteiten, maar ook geen coronavirus. Voor de 21e keer wordt geprobeerd het feit dat er Nationale Parken zijn met natuur die niet alleen van nationale, maar van Europese waarde zijn, te vieren. De wijze waarop dat zou gebeuren, was al voor een groot deel geregeld. "We hadden het bezoekerscentrum open, verschillende activiteiten voor kinderen en volwassenen in alle vier de parken. We wilden mensen echt het hele gebied laten beleven", zegt Maieke Schraa van IVN-Natuureducatie.

'Natuur doet je goed'

De parken zelf zijn misschien groot genoeg, maar de paden zijn dat voor zo'n soort activiteit niet. Dus is er in elk nationaal park een video opgenomen en online gezet als een soort van online excursie. Niet genoeg om alles te laten zien, maar genoeg mooi om mensen lekker te maken voor het echte werk dat misschien later weer mogelijk is.

Natuurlijk kunnen mensen er met de geldende RIVM-regels ook nog gewoon zelf op uit. En er zijn aanwijzingen dat de natuur gezond is voor mensen, zo weet Schraa: "Het beste is om de natuur in te gaan. Maar ook het kijken naar de natuur werkt al." De video's zijn hier te bekijken. Thema van deze feestelijke dag is "Natuur doet je goed".