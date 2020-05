Vijf Elfstedentochten voor het goede doel: twee behaald, drie te gaan

Autopetten, fietsen en zeilen

Dus kan er een streep door de tweede tocht. "Nog maar drie te gaan! We kijken ook wel een beetje op tegen de volgende twee. Volgende week zondagnacht beginnen we met het autopetten. Dus we hebben al met al een week om bij te komen. Dan nog wel eens lastig worden. We hebben wel getraind, maar niet heel veel, want je moet voor vijf sporten trainen, dus eigenlijk hebben we elke sport maar wat half gedaan. Maar vertrouwen is er wel", zegt Sijmon.

Een dag later volgt de fietstocht. "We hebben allemaal een racefiets en op Reinder na hebben we de Fietselfstedentocht wel eens eerder gedaan. Dus we weten: als je begint en Dokkum haalt, dan kan je het ook wel uit fietsen." Het zeilen is nog wel een ding, want dat kunnen de mannen eigenlijk nog niet goed genoeg. "We hadden graag de afgelopen maanden willen oefenen, maar vanwege corona zijn we daar niet aan toe gekomen. Dus dat wordt wel een uitdaging. Maar er zijn twee mannen bereid om met ons mee te gaan om ons op gang te houden."