Meeste Friese verpleeghuizen halen heropening op maandag niet

Reden dat het nog even duurt is dat de zorglocaties een aantal maatregelen in moet voeren, zegt Jan Maarten Nuijens, woordvoerder van de Friese verzorgingshuizen. "Het gaat om een totaalpakket maatregelen, wanneer wie mag komen, het maken van een ontmoetingsplek, we moeten looproutes maken, we moeten een planning maken zodat we het bezoek kunnen spreiden."

Daarnaast moet het personeel geïnstrueerd worden en moeten er beschermingsmiddelen voor de bezoekers komen.

Voorbereiden was niet mogelijk

Een aantal verzorgingshuizen in Nederland was al open, zoals Talma Hûs in Feanwâlden, maar volgens Nuijens was het voor de andere locaties niet mogelijk al voor te bereiden op een heropening. "De handreiking kwam pas afgelopen woensdagavond tot stand, te laat. Die handreiking moet je beschouwen als de regels waar we ons aan te houden hebben. De partijen hebben dat nodig om hun plannen te maken."

Volgens Nuijens hebben de bewoners en familie wel begrip voor de vertraging. "Ik denk dat alle locaties niets liever willen dan weer gastvrij opengaan, maar ik denk dat mensen goed snappen dat veiligheid nu prioriteit één is. Daar is ook iedereen bij gebaat."