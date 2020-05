De politie in de omgeving van Bolsward en Koudum zoekt getuigen van brandstichting in Wommels. Donderdagavond omstreeks 23.00 uur is er een fietsenhok in brand gestoken. Dat fietsenhok staan aan 't Bosk in Wommels. Het hok is flink zwartgeblakerd, maar gelukkig raakten de bosjes om het fietsenhok heen niet in de fik.