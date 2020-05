Een schouwburgzaal zonder stoelen: hoe ziet dat eruit?

Van der Woude denkt dat er nog wel wat klappen worden uitgedeeld. "De Harmonie staat in een shock-toestand, we zijn verschrikkelijk geschrokken van deze situatie. Daar staan we niet alleen in, maar ik maak me wel zorgen. Je kunt kijken naar een theater, maar wij zijn zonder artiesten en medespelers in het veld niets. Ik ga zelf niet op het toneel staan natuurlijk. Als artiesten, gezelschappen en muzikanten er niet zijn... Ik denk dat de komende maanden behoorlijke genadeklappen uitgedeeld worden aan grote gedeelten van de sector. Dat is niet al te best."

Daarom wil ze graag dat De Harmonie in september weer opent. "Dat mensen weer langzamerhand het vertrouwen krijgen en weer naar buiten kunnen, genieten op een kleinschalige manier. Het zou niet goed zijn om helemaal niets meer te doen."

Groot gebouw is een zegen

Maar Van der Woude geeft wel aan er nog lang niet uit te zijn. "We zijn net van de schrik bekomen. De ene week is dit het scenario en de andere week is dat het scenario. We zijn steeds bezig met de waan van de dag. Maar we staan in de startblokken. We hebben de stoelen uit de Rabobank gehaald om te kijken hoe dat eruit ziet, hoe we die ruimte kunnen inrichten. Hoe vinden we in fysieke zin een nieuwe vorm? Ik denk niet dat we draaien zoals men van ons gewend is, maar dat we enorm maatwerk moeten verzinnen. We hebben gelukkig een prachtig groot gebouw, een zegen in deze 1,5 meter-economie. Maar we moeten alle zeilen wel bijzetten."