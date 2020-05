Omrop TIP: deel 2 van 'De bergrede van het vlakke land'

Greet Andringa zegt: "Stilstaan en ademhalen stimuleert creativiteit en de medemenselijkheid: muziekuitvoeringen op het balkon, beeldbel-vergaderingen, grapjes, al die manieren om in verbinding te blijven of te komen: er is meer van dan ooit tevoren. Maar stilstaan en ademhalen, dat lukt niet iedereen, het lukt niet altijd. Heel vaak niet, zelfs. In deze crisis doen we wat we altijd doen als we gevaar zien, alleen nu is het uitvergroot. Want de onveiligheid is van een onbekende soort. Het is overal, komt van alle kanten. Niemand weet hoe lang het duurt, of hoe erg het wordt voor onszelf of voor onze naasten."