IC-hoofd Peter van der Voort: "We zijn door het oog van de naald gekropen"

Zelfs het bouwen van noodziekenhuizen was dan geen oplossing geweest, volgens Van der Voort: "Wat je dan zou krijgen, is dat mensen niet de zorg zouden hebben gekregen die ze nodig hadden. We hebben wel even flink aan de bak gemoeten, maar iedereen heeft de zorg gekregen die hij nodig had." Achteraf gezien waren we daar volgens Van der Voort helemaal niet op voorbereid. "Verpleegkundigen hebben nooit geleerd om met drie of vier patiënten te werken."

Een belangrijke les uit de afgelopen periode is dat ziekenhuizen leren hoe ze het bij een volgende golf of crisis aan moeten pakken. ""De basiszorg kan ook door afdelingsverpleegkundigen worden gedaan. Taken als wassen of maagsondes inbrengen, hoeven niet perse door een IC-verpleegkundige te worden gedaan. Zo'n manier van werken moet je leren, maar het kan wel."

Geen enkele reservecapaciteit

De afgelopen jaren is er in Nederland flink afgeschaald op het aantal IC-bedden en meerdere ziekenhuizen sloten hun deuren. Als die IC-bedden er nog geweest waren, was deze crisis eigenlijk beter te behappen geweest. "We hebben de afgelopen jaren met extreem weinig IC-bedden goede zorg weten te leveren, maar daar zat geen enkele reservecapaciteit meer in voor een pandemie als deze. Ik denk dat we ons daar beter op voor hadden kunnen bereiden. Die flexibiliteit hadden we in moeten bouwen in ons systeem."