Verdeeldheid in raad Dantumadiel over ambtelijke samenwerking met Noardeast-Fryslân

Financiële consequenties

Visser maakt zich vooral zorgen over de financiële consequenties van het besluit om voor een deel de samenwerking te beëindigen en weer een eigen team van ambtenaars op te richten. "Dit is een grote stap, met heel veel onzekerheden en risico's. En wie draait uiteindelijk op voor de rekening die betaald moet worden? De burgers van Dantumadiel. Het kan wel in de miljoenen lopen."

Postma van Gemeentebelangen ziet die grote financiële risico's niet, en noemt het plan van Dantumadiel 'een creatieve en elegante oplossing'. "Ik denk dat wij zo tonen dat wij een hele coöperatieve samenwerkingspartner zijn", zegt Postma. "We zeggen de samenwerking niet op, we schrappen alleen een aantal taken. We doen dat alleen omdat is gebleken dat die nu niet goed worden uitgevoerd. We lossen dus voor beide gemeentes een probleem op."