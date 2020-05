Muziekverenigingen maken in coronatijd toch samen muziek

Voor veel mensen is muziek maken ook een sociaal gebeuren. Het is volgend Van der Bijl daarom ook belangrijk om zo snel mogelijk weer met elkaar te blazen. "Met zijn allen kom je bij elkaar, mensen van alle leeftijden en achtergronden. Een beetje 'socializen' met elkaar, maar ook heel fijn spelen. Dat kan nu niet meer, dat is heel jammer."

Zorgen bij OMG

De organisatie voor muziekvereniging in Fryslân (OMF) maakt zich wel zorgen over de orkesten in Fryslân. Bij de OMF zijn 200 Friese muziekverenigingen aangesloten, goed voor zo'n 10.000 muzikanten. Voorzitter Johan Meesters weet niet of het met de nieuwe anderhalvemetermaatschappij met mogelijk wordt om te repeteren.

"De sportverenigingen mogen al weer beginnen, maar bij muziekverenigingen is dat toch wat minder duidelijk. De jeugdorkesten mogen nu wel weer spelen, maar hoe het met de volwassenen komt is wel een vraagteken voor ons", zegt Meesters.

OMF volgt de landelijke richtlijnen van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) op. "We weten niet wat de richtlijnen worden. Moeten we straks allemaal op anderhalve meter spelen? Die repetitieruimtes zijn daar eigenlijk niet voor. En kunnen we nog wel goed muziek maken? Daar maken we ons wel zorgen over", zegt Meesters.