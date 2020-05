Groepsaccommodaties voorzichtig weer open

Vanaf maart tot en met oktober is het meestal erg druk bij zeilschool Pean in Nes, bij Akkrum. Waar normaal plek is voor 150 mensen, kunnen er door de 1,5 meter-maatschappij maar een handvol mensen komen. "Op dit moment hebben we drie gezinnen die hier verblijven, zij zitten in de grote eetzaal allemaal los van elkaar aan een grote tafel," vertelt coördinator Rienk de Jonge van Pean. "En ook de zeillessen gaan anders. De instructeur vaart mee op een eigen bootje naast de cursisten en moet zo de instructies geven."