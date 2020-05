Talloze reacties op het overlijden van Andries Ekhart

"Warme collega"

"We konden het eigenlijk niet geloven. We hebben donderdag nog contact met hem gehad over van alles en nog wat, via de mail en de app. Dus dan is de eerste reactie: dit kan niet," zegt PvdA-wethouder Sjoerd Feitsma.

Feitsma spreekt lovend over Ekhart. "Het was echt een sociaaldemocraat: in Leeuwarden, maar ook als persoon. Als collega was het een prettige, sociale en warme collega met veel relativerende humor. Hij was in staat om flinke discussies even om te draaien, dat is ook een talent. Ik denk dat Andries een van de meest bekende gezichten is van de PvdA in Leeuwarden en Fryslân. Hij heeft echt zijn bijdrage geleverd aan sociale aspecten."