Inbreng van troep valt mee bij Friese kringloopwinkels

Een situatie waar bepaalde kringloopwinkels in Fryslân aan het begin van de coronacrisis ook wel bang voor waren. "Onze medewerkers zeiden al, nu dumpen al die mensen die thuis de boel schoonmaken natuurlijk hun troep bij ons," vertelt Renny Ausma van Kringloop Grou. "Gelukkig lijkt dat mee te vallen. Van alles dat we binnen krijgen, kunnen we denk ik de helft gebruiken. Dat is ongeveer dezelfde verhouding als voor de crisis. Maar nee, niet meer troep dan anders, wat dat betreft ben ik wel trots op de mensen die spullen bij ons brengen."

"Opslag ligt wel wat vol"

Voor Ausma is het lastig om in te schatten of er de afgelopen weken meer spul binnen wordt gebracht. "Normaal konden mensen hun spul altijd bij ons aanbieden. Tegenwoordig hebben we daar maar drie momenten per week voor. Op die momenten is het wel drukker, maar ik kan niet zeggen of dat bij elkaar ook zo is. Wel ligt de opslag wat voller, omdat we minder mensen binnen kunnen hebben, verkopen we ook minder. Dus blijft er meer liggen."

De kringloopwinkel in Grou is intussen alweer een paar weken open, nadat de zaak zeven weken dicht heeft gezeten in verband met de coronacrisis. Het inleveren van spullen kan alleen op maandag, woensdag en zaterdag. De winkel neemt voorlopig geen meubels aan.

"Spullen voor de deur"

Ook afvalverwerker Omrin merkt bij de kringloopwinkels niet dat er spul gedumpt wordt, zegt woordvoerder Jelmar Helmhout. "Toen onze winkels voor het eerst dicht gingen, was dat wel even zo. Mensen vonden toen de deur dicht op het moment dat ze spullen wilden brengen, en zetten het dan maar voor de deur neer. Maar inmiddels weet iedereen hoe het zit."

Alleen op locaties in Harlingen en Oosterwolde kunnen mensen spullen inleveren bij Omrin. "Dat heeft te maken met beschikbaarheid van vrijwilligers en personeel. Maar ook bij onze milieustraten zijn, mits het daar niet te druk is, inleverpunten voor tweedehands spullen."