Sporter van de Week: Jasper Brunsmann

"De schaats snijdt door mijn knie en snijdt alles af wat die tegenkomt." Shorttracker Jasper Brunsmann vertelt over hoe hij november vorig jaar viel en alles afscheurde in zijn knie. Het was nog maar de vraag of hij weer kon lopen. "Ik had zoveel pijn, dat kun je je gewoon niet voorstellen." Inmiddels is het de vraag of hij weer kan terugkomen op topsportniveau. Jasper Brunsmann is de Sporter van de Week. Hij neemt plaats op de massagetafel van fysiotherapeut Gerard Broekema en vertelt zijn verhaal.