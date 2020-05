Vrijdagsmarkt: "Het was druk, maar was het ook onveilig?"

"Het was druk, maar was het ook onveilig?" Die vraag werd vrijdag hardop gesteld op de Leeuwarder vrijdagsmarkt. Uit onderzoek zou blijken dat je buitenshuis amper gevaar loopt om besmet te raken. Dat was reden voor optimisme: "Ik hoop dat het onderzoek klopt en dat het buiten dus wat meevalt, dan krijgen wij onze vrijheid weer iets terug. Een marktkoopman zag direct commerciële kansen: sluit de winkeldeuren maar en kom allemaal maar veilig naar de markt.