"Niemand had dit verwacht," zegt Henk Deinum die in het verleden lang als PvdA-wethouder naast Ekhart werkte. "Veel mensen hebben deze week nog met hem gesproken. Een groot verlies voor de stad, voor de PvdA en de politiek. Ekhart geloofde in het sociaaldemocratische ideaal. Hij was met name een jongen uit Leeuwarden, hij kwam uit een arbeidersmilieu. Hij is altijd dezelfde gebleven. Hij verloochende niemand en het was een humoristische man. Je kon zo goed met hem lachen. En het was een verbinder."

Volgens Deinum zal Ekhart worden gemist in de politiek. "Hij had niet een groot ego en hij kon zichzelf wegcijferen. Dat zie je ook wel eens anders. Hij liep al lang mee en kon alle ins and outs van de lokale politiek. Ook op landelijk gebied speelde hij een rol, hij was lid van verschillende adviesorganen."

"Hij zag altijd de positie van de kleine man"

Ook persoonlijk zal Deinum hem missen. "We waren maten, kun je zeggen. In het college was hij ook altijd constructief, er werd wel fel gedebatteerd en gestreden, maar Andries bleef redelijk en had altijd een grapje als relativering. Hij zag altijd de positie van de kleine man. Vanuit zijn hart had hij daar gevoel voor. Andries was een bescheiden man, maar iedereen mocht hem. De politicus en Andries Ekhart, dat was één en dezelfde persoon."