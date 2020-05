Chartervaart wacht op noodfonds en protocollen: "Onze agenda is leeg"

Een petitie van Comité Red de Hollandsche Zeilvloot is al meer dan 3.500 keer ondertekend. Het comité wol een noodfonds, om te voorkomen dat de ondernemers van het varend erfgoed failliet gaan.

Schipper Eelke Dijkstra kan zijn klipper Elbrich op dit moment niet inzetten. "Normaal waren we met gasten aan het zeilen op de Waddenzee. Zo'n hemelvaartsweekend is anders een toptijd, net zoals Pinksteren. Maar het kan niet in de grote groepen die we normaal meenemen."

Protocol nodig

Dijkstra zegt dat er veel onduidelijkheid is onder de schippers. "Iedereen interpreteert het weer anders, ook wat mondkapjes betreft. Onze belangenvereniging BBZ heeft protocollen opgesteld en ingeleverd, daar moet een stempel op zodat we weer wat kunnen. Daar is men druk mee bezig. Wij willen echt groen licht krijgen van de Veiligheidsregio."

Agenda ook volgend jaar leeg

Maar met zo'n stempel is het probleem niet meteen opgelost, legt Dijkstra uit. "Onze groepen komen voor een groot deel ook uit Duitsland, die groepen hebben al geannuleerd. Zij zeggen: er zit te veel risico aan voor ons. Het zijn bedrijven of scholen. Zij organiseren geen reisjes dit jaar, dus onze agenda is bijna helemaal leeg."

Dat levert grote financiële problemen op. "Het is een gigantisch gat in de begroting. Als je dan zicht hebt op volgend jaar, dan kun je nog iets. Want nu zouden de boekingen komen voor het volgende jaar. Maar dat seizoen wordt natuurlijk ook nog erg slecht. Het heeft grote gevolgen."