Leeuwarder PvdA-fractievoorzitter Andries Ekhart (1954-2020) overleden

Ekhart werd geboren op 21 februari 1954 in Leeuwarden. Hij trouwde in 1976 en heeft met zijn echtgenote twee kinderen gekregen.

Een echte PvdA'er

Tussen 1998 en 2002 zat Ekhart in de gemeenteraad van Sneek en tussen 2002 en 2010 zat hij in het college. Ekhart is uiteindelijk als wethouder actief geweest in Sneek, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. In totaal was hij 16 jaar wethouder. Daarvoor werkte hij als docent en conrector op RSG Magister Alvinus in Sneek. Ook bekleedde hij andere functies zoals voorzitter bij Empatec en bestuurslid van de Vereniging van Friese Gemeenten.

Ekhart werd in 1995 lid van de PvdA. Die partij paste volgens Ekhart erg goed bij hem. "De PvdA zit in mijn bloed. Ik heb nog nooit op een andere partij gestemd," schreef hij over zichzelf op de fractiewebsite. Ekhart vond ook dat men de politiek met name buiten het stadhuis moest bedrijven en dat niet je postcode, maar je talent je toekomst zou moeten bepalen.

Man van het volk

Sinds juli 2011 was hij wethouder van Leeuwarden. Bij zijn afscheid als wethouder van Leeuwarden in februari 2018 werd Ekhart nog geprezen door veel mensen als een man van en voor het volk, een echte rooie en een grote Cambuursupporter. Collega-wethouder Henk Deinum benoemde toentertijd Ekharts humor, inzet voor de mensen en diens gebrek aan ego. Oud-burgemeester Hayo Apotheker zag Ekhart met name als "een jongen met een goede opleiding en een brede blik, maar ook iemand die nooit vergeet dat hij uit een volksbuurt afkomstig is."

Ekhart kwam in de gemeenteraad terecht. In april 2020 volgde hij Lutz Jacobi op als fractievoorzitter van de PvdA in Leeuwarden. Een belangrijke functie, omdat de partij de grootste partij in de raad en coalitie is. Hij was al vice-voorzitter van de fractie en zat in de gemeenteraad.