Legacy-organisatie culturele hoofdstad wordt weer een stichting

Vanaf het moment dat kwartiermakers Sjoerd Bootsma en Lieuwe Krol aan de slag zijn gegaan met het vervolg op culturele hoofdstad, pleiten ze ervoor om dat te doen als onafhankelijke stichting. Zoals de oorspronkelijk culturele hoofdstadorganisatie. "Het klopt gewoon niet als je onder een overheid hangt. In een stichting kom je geloofwaardiger over naar het culturele veld", vertelt artistiek leider Sjoerd Bootsma. "Bovendien kun je geen subsidie aanvragen bij landelijke fondsen als je onder een regionale overheid valt."

"Niet altijd gemakkelijk"

Anderhalf jaar lang hebben ze gewerkt onder de provincie en gemeente. "Het was niet het allermakkelijkst, maar we hebben naar eer en geweten zo goed mogelijk proberen te werken." Hij is blij dat ze weer een stichting zijn. "We kunnen sneller en makkelijker werken nu, maar tegelijkertijd blijven we samenwerken met de overheden, want zulke grote projecten doe je niet alleen."