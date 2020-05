Coronanieuws 22 mei: Geen coronapatiënten opgenomen deze week; één dode

Er zijn afgelopen week 88 mensen overleden in Fryslân. Dat is het laagste aantal sterfgevallen in één week van heel 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS gaat ervan uit dat daar nog een aantal bij komt en dat het volledige cijfer uitkomt op 104.

Tot nu toe was de week van 17 februari die met de minste stergevallen, toen waren er 108. Het hoogtepunt aan sterfgevallen was in de week van 6 april. Toen telde het CBS 161 sterfgevallen.

Landelijk gezien lag het sterftecijfers vorige week voor het eerst in maanden ook lager dan normaal. Volgens de onderzoekers is het gebruikelijk dat een piek in het aantal sterfgevallen wordt gevolgd door een dal. Dat was ook zo na de griepepidemie van twee jaar geleden.