Sieta van Keimpema wil snel om tafel met bestuur FDF

Kritisch over EU-doelstelling biologische bedrijfsvoering

De boeren staan ook voor nieuwe uitdagingen, in de vorm van het nieuwe 'Farm to fork' (van boerderij naar vork)-beleid van de Europese Commissie. De Europese Unie wil dat over een aantal jaren een op de vier boeren biologisch voedsel produceert.

Van Keimpema is kritisch over die doelstelling. "Als de commissie ervoor zorgt dat 25% van de burgers in Europa biologisch eet, willen de boeren wel omschakelen. Maar biologisch produceren betekent wel dat het product duurder wordt."

Als de Europese Commissie boeren wat dit betreft achter zich wil scharen, moet er voor de boeren in ieder geval de kans op een goede beloning in het verschiet liggen, vindt Van Keimpema.