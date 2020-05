Nienke werd jarenlang gebeld over haar trouwjurk: "Hij is nog steeds te koop"

In het jaar 1988 scoorde Henk Wijngaard een hit met het nummer 'n Sneeuwwitte Bruidsjurk. 'Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk', zingt Wijngaard in het nummer. 'Ik verloor al m'n hoop, daarom is 'ie te koop. Telefoon 2604'

Soms namen mensen dat net wat te letterlijk. En dan kregen ze Nienke Spoelstra aan de telefoon, die in de radio-uitzending van Linklist vertelt dat ze vaak gebeld werd met de vraag of haar bruidsjurk ook te koop was. Want 'telefoon 2604', dat was haar telefoonnummer.

"Het waren vaak jongens", vertelt Nienke over de nieuwsgierige bellers. "Dan zei ik 'ja', maar dan gooiden ze snel de hoorn er weer op." Na al die jaren hangt de trouwjurk daarom nog steeds bij haar in de kast. "Hij is nog steeds te koop. Maar na al die jaren vragen we er veel geld voor", lacht ze.

Henk Wijngaard

Ook Henk Wijngaard vindt het een mooi verhaal. In de uitzending van Linklist vertelt hij: "Wat een verhaal, dat je werd gebeld door dat nummer 2604 in mijn liedje . ik hoorde dat je al die jaren nog steeds gelukkig getrouwd bent, en zelfs die trouwjurk nog steeds hebt. Geweldig!"