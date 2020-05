VIDEO: Anders naar de stad kijken tijdens coronaproof autokunstroute Leeuwarden

"Hier hadden we echt behoefte aan in deze coronatijd.""Ik ben niet zo'n kunstkenner. In die paar jaren dat ik in Leeuwarden woon, kom ik nu op plekken die ik op deze manier niet kende." Op de eerste autokunstroute van kunstenaarscollectief BUOG kwamen woensdagavond 65 deelnemers af. Ze reden langs bekend en minder bekende kunstwerken met liederen of gedichten op de koptelefoon.