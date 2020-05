Demonstratie in Harlingen voor landelijke opvang vluchtelingenkinderen: "Keer het tij"

De keermuur is niet zomaar een locatie, maar heeft vanavond tijdens het protest een symbolische betekenis. Het is tijd om het tij te keren, vinden initiatiefnemers Brigitta Scheepsma en Stephanie Geurtz. "We willen graag dat de kinderen vanuit Griekenland hiernaartoe komen." Scheepsma doelt op de vluchtelingenkinderen, die zonder ouders naar Europa kwamen. Tal van gemeenten lieten de regering al weten dat ze openstaan voor de opvang van de kinderen. Het protest van donderdag is opnieuw een oproep aan het kabinet. Scheepsma: "De keermuur laat zien: 'Keer het tij, kijk niet weg'."

Dat het kabinet nog steeds niet achter de opvang van de vluchtelingenkinderen staat, vindt Scheepsma niet te bevatten. "Het is werkelijk niet te geloven - onvoorstelbaar - dat Nederland nog steeds 'nee' zegt. Er zijn onderhand meer dan 80 gemeenten die zich hebben aangesloten. In de provincie Drenthe is het ook aangenomen. We vragen ons af hoe dit zo genegeerd kan worden", zegt ze.

Coronavirus in de kampen

"Ik vind ook dat in een jaar waarin we 75 jaar bevrijding herdenken, met de herinnering aan kampen, dat we deze mensen in de kampen in Griekenland niet mogen vergeten, niet mogen wegkijken. Het is een humanitaire ramp die daar plaatsvindt." Scheepsma weet dat er ook in de vluchtelingenkampen corona is vastgesteld, in ieder geval in twee ervan. "Mensen hebben daar ook niet dezelfde voorzieningen als hier." De kampen blijven gesloten door het virus: geen bewoners mag er nog in of uit. "Het is onvoorstelbaar dat we niet in staat zijn om dit op te lossen voor deze mensen."

Met 30 mensen op de keermuur

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor het demonstreren in Harlingen. Scheepsma kreeg toestemming om met 30 mensen op de keermuur te demonstreren. Iedereen moet anderhalve meter afstand houden. De komende weken zal het protesteren steeds worden herhaald, in ieder geval tot 4 juni. "We gaan hier elke donderdag staan. Vanaf vanavond."