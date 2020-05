Van der Ploeg en Angenent doen Elfstedentocht langs verpleeghuizen

"Een paar weken geleden belde Henk me", zegt Van der Ploeg. "Dat we de tocht toch even moesten fietsen. Toen zeiden we: dan moeten we er ook een goed doel aan hangen." Van der Ploeg wist wel wat dat goede doel moest zijn. "Ik had net een paar optredens gedaan bij verpleeghuizen en ik zag hoe mensen daarvan genoten."

Mensen in de verpleeghuizen en woonzorgcentra hebben het in deze coronacrisis extra lastig, omdat de deuren al meer dan twee maanden dicht blijven voor bezoek. "Nu hebben ze vandaag even iets anders aan hun hoofd", zegt Van der Ploeg. "In alle steden geven we bij een verpleeghuis een optreden van 20 of 30 minuten."

Geen evenement

Bij welke verpleeghuizen precies wordt van tevoren niet bekendgemaakt, want het is niet de bedoeling dat er mensen op afkomen. "Het moet een klein groepje blijven, het is geen evenement. We moeten allemaal op afstand van elkaar blijven. Ook het stempelen moet op afstand. Hopelijk is dit allemaal snel voorbij, gelukkig kan ik vandaag weer een beetje spelen."

De start was rond 7.00 uur De Zwette in Leeuwarden. En hoe laat zijn ze klaar? "Met die elf optredens van 20 of 30 minuten zitten we al op zes uren. Hopelijk lukt het ons verder om gemiddeld 30 kilometer per uur te fietsen. Dan zijn we om 21.00 of 21.30 terug in Leeuwarden. Het wordt veertien uur lang buffelen."