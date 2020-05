De politie heeft woensdagmiddag op de Canterlanswei bij Miedum een 18-jarige bestuurder van Tytsjerksteradiel staande gehouden. Hij reed 134 kilometer per uur in de auto van zijn vader, terwijl er 60 was toegestaan. Omdat de man zo'n 70 kilometer te hard reed, moest hij zijn rijbewijs inleveren.