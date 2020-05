Eerste werkzaamheden aan gebiedsontwikkeling Westerzeedijk klaar

Eén van de veranderingen is de aanpassing van de dijk bij De Zeehoeve. Het is voor mensen nu duidelijker dat ze daar de stad in komen en dat ze binnen de bebouwde kom rijden, en dus vaart moeten minderen. De rijbanen zijn hier nu gescheiden met een middenberm en bij de bebouwde komgrens zijn verhogingen aangelegd. Dat moet de verkeersveiligheid op de weg verbeteren. Daarnaast is er bijvriendelijke beplanting aangelegd.

Uitbreiding camping De Zeehoeve

Camping De Zeehoeve zal uitbreiden aan de noordkant van de bestaande camping om het aanbod voor onder andere camperplekken en chalets te vergroten. De camping en de gemeente zijn nu tot overeenstemming gekomen over de overdracht van gronden voor uitbreiding van de camping.

De gebiedsontwikkeling Westerzeedijk maakt de zee zichtbaar voor de stad en de regio. Het zal in samenwerking met de provincie en Wetterskip Fryslân worden opgepakt. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een park rondom de Waadhal en de aanleg van een wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate.

Zwemmen

Tot slot doet de gemeente vervolgonderzoek naar de verbetering van het zwemwater aan het strand en de bouw van het zeezwembad in de Willemshaven.