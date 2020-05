VIDEO: Wat voor coronamaatregelen ziet de kinderburgemeester voor zich?

"Ik vind het belangrijk dat jongeren niet afwachten wat wij bedenken, maar actief meedoen." Dat was dinsdag de boodschap van premier Rutte bij de persconferentie over de coronamaatregelen. De premier richtte zich specifiek op deze doelgroep. Jongeren-organisaties zijn blij met de oproep van de premier. Ze voelen zich meer serieus genomen. Hoe zit dat hier in Fryslân? We spraken met kinderburgemeester Piter Murk.