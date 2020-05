Directie Cambuur hoopt op antwoorden in gesprek met KNVB

Na de uitspraak van de rechter in het kort geding, dat Cambuur en De Graafschap verloren, kwam KNVB-directeur Eric Gudde met een uitnodiging aan beide clubs. Eén van de zaken die Van den Belt op de tafel wil leggen, is financiële compensatie. "Het is duidelijk dat wij een financieel belang hebben en dat wij vinden dat er behoorlijk schade is berokkend aan de club." Hoeveel geld de Leeuwarders willen, wil Van den Belt niet zeggen.

Maar, dat is niet het enige onderwerp van gesprek. "Verder ben ik heel benieuwd naar verdere motivaties achter de keuzes die gemaakt zijn en hoe men daar nu tegenaan kijkt. Zeker in relatie tot alle uitspraken die in de rest van Europa plaatsvinden."

"Gesprek kan helpen"

Nederland heeft tot nu toe de enige competitie waarbij geen clubs promoveren en degraderen. Iedere keer wanneer een land bekendmaakt dat er 'gewoon' promotie en degradatie plaatsvindt, doet het Van den Belt weer pijn. "Persoonlijk zou ik het heel mooi vinden als de KNVB zou aangeven dat ze zelf bewust zijn dat het een hele rare beslissing is geweest. Ik vind nog steeds dat het voetbal en onze prestaties hiermee kapot is gemaakt. Tegelijkertijd moeten we verder en kan gesprek helpen als verwerking van ons als club."