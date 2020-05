Provincie wil kwart miljoen steun geven aan cultuur in Fryslân

Het gaat om steun voor de grotere instellingen, zoals schouwburgen en grote musea. Het Rijk stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor de regio. Voorwaarde is dat regionale overheden geld bijleggen.

Andere provincies zijn bereid om meer geld bij te leggen dan Fryslân doet, zoals Drenthe met 1 miljoen en Brabant met 4 miljoen euro. Provincie Fryslân vindt het vooral de taak van de landelijke overheid om de cultuur te compenseren. "De noodzakelijke lockdownmaatregelen zijn door het Rijk afgekondigd, dus ook het Rijk zal dat moeten compenseren", zo zegt Poepjes

Nog meer geld

De Friese culturele sector loopt tot september zo'n 3,5 miljoen euro aan inkomsten mis en wordt erg getroffen door de coronacrisis. De minister heeft aangegeven dat er een tweede pakket aan steun komt voor cultuur. Poepjes: "Er komt nog een grote berg geld aan. We hebben bij de minister aangegeven om ook de zzp'ers en kleinere instellingen hierin mee te nemen. "

Poepjes vindt dat het tempo wel wat hoger kan. "Het probleem is dat de minister heel onduidelijk is over wanneer het geld komt en hoeveel we kunnen verwachten. Er wordt veel gezegd, maar dat is allemaal ambtelijk. We willen nu bestuurlijk weten waar we aan toe zijn."