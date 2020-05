Gemeente: terrassen in Leeuwarden mogen vanaf 1 juni weer open

In afstemming met het georganiseerde bedrijfsleven zijn spelregels opgesteld die het voor horecaondernemers gemakkelijk maken om een tijdelijk terras te openen. Zo is voor de aanvraag geen speciale vergunning nodig en wordt ook geen precario geheven. Daarnaast heeft de gemeente de aanvraagprocedure zo ingericht dat aanvragen goed en snel kunnen worden afgehandeld.

Privilege, geen recht

Uiteraard moet het tijdelijke of uitgebreide terras voldoen aan veiligheidsmaatregelen en aan de geldende spelregels. Bij het verdelen van de schaarse openbare ruimte spelen immers vele belangen mee. Zo wordt van ondernemers verwacht dat ze vóór een aanvraag goed het gesprek met de omgeving hebben gevoerd.

Samenwerking tussen horecaondernemers wordt gestimuleerd om de beschikbare ruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen. De verruimde terrasmogelijkheden zijn nadrukkelijk een privilege en geen recht. Horecaondernemers die zich niet aan de spelregels houden, kunnen dit privilege weer kwijt raken.

Maatregelen kunnen worden teruggedraaid

Omdat het onzekere tijden zijn, is het volgens de gemeente mogelijk dat versoepelde maatregelen later onvoldoende blijken om de verspreiding van het virus te beperken en dat strengere maatregelen nodig zijn. De verruimde terrasmogelijkheid dan weer worden teruggeschroefd. In combinatie met wijzigende RIVM-richtlijnen betekent het tevens dat de regels aan verandering onderhevig kunnen zijn.