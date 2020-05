Groninger (21) aangehouden in grote cybercrimezaak; link met miljoenenoplichting Friese ondernemer

Het slachtoffer raakte in één nacht 1,1 miljoen euro kwijt. Dat geld werd overgeboekt in gedeelten naar bankrekeningen van 140 geldezels verspreid over het land. Zij worden ook wel money mules genoemd. Dat zijn mensen die hun bankpas en rekening laten gebruiken door criminelen. Dat komt steeds vaker voor, volgens de politie. Mensen die zich hiervoor laten gebruiken, maken zich schuldig aan fraude, zegt de politie.

Zij hadden hun bankrekeningen beschikbaar gesteld voor het wegsluizen van de 1,1 miljoen euro. Het is qua financiële schade de grootste zaak ooit van een zogeheten 'Smishing'-zaak (=sms fishing), met het grootste aantal geldezels ooit in één zaak.

Vervalste websites

Uit het onderzoek bleek dat slachtoffers werden benaderd via bijvoorbeeld Marktplaats of sms en vervolgens naar (vervalste) websites werden gelokt. Hier werden de slachtoffers vervolgens verleid om privégegevens achter te laten om betalingen te doen. De slachtoffers dachten dat zij een openstaande rekening betaalden of dachten bijvoorbeeld ter verificatie 0,01 cent over te maken met een betaallink.

Controle over bankomgeving

De verdachte nam echter op deze manier de controle over van de online bankieromgeving van de slachtoffers waarna hij geld van de rekeningen afhaalde door te pinnen of goederen online te bestellen.Ook benaderde hij mensen om hun bankrekening beschikbaar te stellen voor het overstorten en opnemen van geld. Zo kan geld worden witgewassen.

In het onderzoek worden nog steeds met enige regelmaat mensen aangehouden. Politie-eenheden in het hele land hebben een zogeheten 'smoelenboek' gekregen van politie en OM Noord-Nederland van verdachten die werden gefilmd tijdens het pinnen van de buit. Dat smoelenboek leidt geregeld tot herkenningen van verdachten, die worden aangehouden.

Sms-bom

Criminelen gebruiken dergelijke geldezels om zelf buiten schot te blijven. In dit geval is dit dus niet gelukt en hebben we deze 21-jarige Groninger aangehouden. De verdachte was extreem behendig met het volle arsenaal aan digitale oplichtingsmethoden, van betaallink-fraude tot en met het versturen van nep aanmaningen via een zogeheten sms-bom. Met een sms-bom kan één bericht aan honderden ontvangers gelijk worden verzonden.

De aanhouding van de man was op heterdaad; bij het binnen gaan van zijn verblijfsplek vond de politie een laptop waarop een 'dashboard' draaide met allerlei digitale oplichtingsmethoden. Er was een website in de lucht waar op dat moment niets vermoedende mensen naartoe kwamen. Dit domein is nog tijdens de doorzoeking offline gehaald, waardoor meer slachtoffers zijn voorkomen.