Deelnemers virtuele fietselfstedentocht komen uit de hele wereld

Zo zijn er deelnemers uit België en Duitsland, maar ook uit Mali, Canada, Indonesië en de Verenigde Arabische Emiraten. Een van de internationale deelnemers is oud-profwielrenner Lieuwe Westra, die tegenwoordig in Spanje woont.

Het is voor het eerst dat de fietselfstedentocht virtueel verreden wordt. Door de coronacrisis kan de gebruikelijke toertocht met 15.000 deelnemers niet doorgaan. De start is, net als anders, op pinkstermaandag om 5 uur 's ochtends.

Thuis fietsen

De 140 deelnemers aan de virtuele tocht rijden thuis op een fiets die is gekoppeld aan speciale software. Daardoor kunnen de deelnemers elkaar toch volgen. Ze rijden in groepen van 25. Vooraf konden ze aangeven hoe snel ze willen fietsen. Bij de groepsindeling is daar rekening mee gehouden.

Bij de Omrop

Omrop Fryslân zal de virtuele editie overdag af en toe laten zien op televisie en met de deelnemers praten op de radio.